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Şehit Teğmen Dut'un dayısı: Vatan sağ olsun biz çok aslan yetiştiririz

Şehit Teğmen Dut'un dayısı: Vatan sağ olsun biz çok aslan yetiştiririz Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut için babaevinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurulurken, şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu'nun "Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" şeklindeki sözleri yürekleri burktu.