Şehit Teğmen Dut'un dayısı: Vatan sağ olsun biz çok aslan yetiştiririz

Isparta'dan dün sabah saatlerinde gelen haber yürekleri yaktı...
Dün saat 11.00 sıralarında, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.
Acı olayda, 6 askerimiz şehit oldu...
Helikopter kazasında şehit olan 6 askerin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.
BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan 24 yaşındaki Teğmen Mustafa Atakan Dut'un Aydın Germencik'teki taziye evinde, gözyaşları sel oldu.
Şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu.
Şehidin annesi Kübra Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut'un yanı sıra yakınları gözyaşı döktü.
"VATAN SAĞ OLSUN BİZ ÇOK ASLAN YETİŞTİRİRİZ"
Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Nalbantoğlu, devamında şu sözleri sarf etti:
5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun, daha biz çok aslan yetiştiririz.
'PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU'
Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun." ifadesinde bulundu.
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