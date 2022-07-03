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    Şehit Teğmen Halis Keskin’in naaşı Bursa’ya getirildi

    Hakkari'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Barazgir Çayı'na düşen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin'in (26) naaşı memleketi Bursa’ya getirildi.
    • 03.07.2022 - 19:16
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    Şehit Teğmen Halis Keskin’in naaşı Bursa’ya getirildi

    Hakkari’nin Derecik ilçesinde dün, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon sırasında Barazgir Çayı'na düşen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin için Hakkari'de askeri tören düzenlendi.

    Törenin ardından Halis Keskin'in naaşını Bursa'ya getirmek için hazırlanan uçak arıza yapınca Ankara'dan bir başka uçak yola çıktı.

    Baba ocağında helallik alındı

    Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak, saat 18.00 sıralarında Yenişehir Askeri Havalimanı'na indi.

    Şehit Teğmen'in naaşı, ailesi ile birlikte buradan helikopterle Büyükorhan ilçesine götürüldü. Şehidin, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındı.

    Eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi

    DHA'nın haberine göre Nazmiye- Kamil Mehmet Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Keskin'in 1 yıl önce evlendiği, eşi Elif Keskin'in 4 aylık hamile olduğu ve 1 hafta önce izinden birliğine döndüğü öğrenildi.

    Şehit Teğmen Halis Keskin’in naaşı Bursa’ya getirildi #1

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