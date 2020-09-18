Şehit Teğmen Harun Aslan, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan, Ağrı'da toprağa verildi.

27 yaşındaki Piyade Teğmen Harun Aslan, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Aslan’ın naaşı, sabah saatlerinde memleketi Ağrı'ya getirildi. Şehit Aslan için cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Nuray-Fuat Aslan çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Harun Aslan'ın yakınları, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin eşi Dilek Aslan da ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi alana getirildiği sırada ailenin ağıtları yürekleri dağladı.

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“BEN DE ŞEHİT OLACAĞIM”

Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Fuat Aslan ise fenalık geçirdi. Uzun süre bağırsak kanseri tedavisi gören ve hastalığı atlatan Fuat Aslan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Baba Aslan, “Ben de şehit olacağım, çocuklarım da olacak. Yine şehitlik, yine şehitlik. Vatan sağ olsun.” dedi.

YAKINDA DÜĞÜNLERİ OLACAKTI

Şehit Harun Aslan ile Dilek Aslan'ın kış aylarında resmi nikah kıydıkları, yakın zamanda düğünlerini yapmak için plan yaptıkları öğrenildi.

Cuma vakti kılınan namazın ardından Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi Ağrı Merkez Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.