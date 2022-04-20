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    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı

    PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi.
    • 20.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 09:00
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    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı

    Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütlerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı.

    Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

    Naaşı memleketi Çankırı'ya uğurlandı

    Saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişin okunmasının ardından şehit Kanlıkuyu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

    Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen ve evli olduğu belirtilen Kanlıkuyu'nun cenazesi, daha sonra memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #1

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #2

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #3

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #4

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #5

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #6

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #7

    Şehit teğmen Kaan Kanlıkuyu törenle memleketine uğurlandı #8


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