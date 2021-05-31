Euro
10.3503
-0.88%
Dolar
8.4793
-1%
Altın
519.29
-0.95%
Borsa
1.417
-0.35%
Bitcoin
313.200
1.53%
EXEN Coin
31.83
-4.78%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hafızalara kazınan konuşması

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehadetinden kısa bir süre önce Kato Dağı'ndaki operasyonda askerlerine yaptığı konuşma, izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hafızalara kazınan konuşması

    Şırnak'ta 4 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın, ailesi ve silah arkadaşları tarafından Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

    Aydın'ın şehit düşmesinden önce, hain terör örgütüne yönelik Kato Dağı'nda yürütülen bir operasyonda askerlerine yaptığı konuşma, bir kez daha akıllara geldi.

    ŞEHİT TÜMGENERAL'DEN ASKERLERİNE: NAMUSSUZLARIN KAFALARINA ÇÖKECEĞİZ

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, tüyleri diken diken eden o konuşmasında, "Uzun yıllar Özel Kuvvetler'de görev yaptım. Irak'taki kamplar dahil hepsine girdim. Benim meslek hayatımda bu kadar aynı anda bulunan malzeme, silah, teçhizat bulunamadı. Televizyonlar sürekli 'Kato'da PKK'ya büyük darbe' diye sürekli vurguluyor. Bak yollar yapılıyor. Yolu yapacağız. Bu namussuzların kafalarına çökeceğiz Allah'ın izniyle. O bayrağı orada dalgalandırmanız sizin için en büyük şeref." ifadelerini kullanmıştı.

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hafızalara kazınan konuşması VİDEO

    HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

    Öte yandan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopterin, yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle, helikopterdeki 13 asker ile birlikte şehadete yürümüştü.

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ın hafızalara kazınan konuşması #1

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ın hafızalara kazınan konuşması #2

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ın hafızalara kazınan konuşması #3

    Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ın hafızalara kazınan konuşması #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir