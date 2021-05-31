Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehadetinden kısa bir süre önce Kato Dağı'ndaki operasyonda askerlerine yaptığı konuşma, izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Şırnak'ta 4 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın, ailesi ve silah arkadaşları tarafından Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Aydın'ın şehit düşmesinden önce, hain terör örgütüne yönelik Kato Dağı'nda yürütülen bir operasyonda askerlerine yaptığı konuşma, bir kez daha akıllara geldi.

ŞEHİT TÜMGENERAL'DEN ASKERLERİNE: NAMUSSUZLARIN KAFALARINA ÇÖKECEĞİZ

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, tüyleri diken diken eden o konuşmasında, "Uzun yıllar Özel Kuvvetler'de görev yaptım. Irak'taki kamplar dahil hepsine girdim. Benim meslek hayatımda bu kadar aynı anda bulunan malzeme, silah, teçhizat bulunamadı. Televizyonlar sürekli 'Kato'da PKK'ya büyük darbe' diye sürekli vurguluyor. Bak yollar yapılıyor. Yolu yapacağız. Bu namussuzların kafalarına çökeceğiz Allah'ın izniyle. O bayrağı orada dalgalandırmanız sizin için en büyük şeref." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın hafızalara kazınan konuşması VİDEO

HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Öte yandan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopterin, yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle, helikopterdeki 13 asker ile birlikte şehadete yürümüştü.