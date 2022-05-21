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    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, memleketi Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı.
    • 21.05.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:22
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    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda

    Pençe Kilit Operasyonu’nda görevli İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı (25), terör unsurlarının aranması faaliyetlerine katıldı.

    Gabnerk Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Erbaşı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

    Şehadet haberi ile yıkıldılar

    Şehidin acı haberi memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesindeki babaevine ulaştı.

    Annesi Zeynep Erbaşı (48) ve babası Salih Erbaşı’na (51), oğullarının şehadet haberi askeri personeller tarafından verildi.

    Aksaraylı şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Kardeşler güçlükle ayakta durabildi

    Şehit Erbaşı’nın naaşı, Hakkari Otluca’da yapılan törenin ardından hava yolu ile önce Nevşehir’e ardından da kara yolu ile memleketi Ağaçören’deki babaevine götürüldü.

    Burada şehidin ablaları Cemile (29) ve Emine Erbaşı (27), gözyaşı döktü.

    Kardeşler Doğan (21) ve Abdullah (18) ise güçlükle ayakta durabildi.

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #1

    “Oğlum kalk kurban olayım, ben yatayım”

    Naaşı Ağaçören Merkez Fatih Camii’ne getirilen şehit Erbaşı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

    Şehit cenazesinin ardından askerler tabutu aldığı esnada koşarak tabuta sarılan şehidin annesi Zeynep Erbaşı, “Oğlum kalk kurban olayım, ben yatayım. Bırakın ben ona kurban olayım” diyerek ağıt yaktı.

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #2

    2 yıl önce görevine başladı

    Bekar olan şehidin 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

    Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Ağaçören Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #3

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #4

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #5

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #6

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #7

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #8

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #9

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #10

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #11

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #12

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #13

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #14

    Şehit Tunahan Erbaşı’na Aksaray’da son veda #15


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