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- Şehit Ümit Çıkın için Hakkari’de tören düzenlendi
Şehit Ümit Çıkın için Hakkari’de tören düzenlendi
Leylak Dağı üst bölgesinde yüksekten düşerek şehit olan piyade sözleşmeli er Ümit Çıkın'ın naaşı memleketine uğurlandı.
- İHA
- 29.08.2020 - 12:28
Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Er Ümit Çıkın şehit olmuştu.
NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Şehit Çıkın için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.
İl Müftü Vekili Mikail Polat’ın yaptığı duaların ardından şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzda taşındıktan sonra helikoptere konularak memleketine uğurlandı.
Şehit Çıkın için Hakkari’de tören düzenlendi