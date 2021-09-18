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Şehit Ümit Solak, memleketi Muş'a uğurlandı

Şehit Ümit Solak, memleketi Muş'a uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için Hakkari'de tören düzenlendi.