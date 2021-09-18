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- Şehit Ümit Solak, memleketi Muş'a uğurlandı
Şehit Ümit Solak, memleketi Muş'a uğurlandı
- AA
- 18.09.2021 - 10:30
- Güncelleme : 18.09.2021 - 10:43
Kuzey Irak'ta görevli Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmüştü.
Şehit Ümit Solak için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi.
MUŞ'TA DEFNEDİLECEK
Törende, şehit Solak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Solak'ın naaşı, memleketi Muş'a gönderildi.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Anıl Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle polis ve askerler katıldı.
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak için Hakkari'de tören düzenlendi