Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar, Samsun'da defnedildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Aygün Çakar, memleketinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Uzman Çavuş Aygün Çakar, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek Operasyonu'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

26 yaşındaki şehit Aygün Çakar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Samsun’a getirildi.

Çakar için Vezirköprü ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındı. Helalliğin ardından şehit Çakar için tören düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Burada düzenlenen törene şehidin babası Ahmet Çakar, annesi Melek Şahanoğlu, kardeşleri Metin, Şaban, Meryem Çakar, ailesi ile yakınlarının yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Törende şehidin kardeşi Şaban Çakar, ağabeyinin askeri kamuflajını, halası Fatma Çakır ise üniformasını giydi.

"VATAN SAĞ OLSUN YİĞİDİM"

Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek, “Vatan sağ olsun yiğidim” dedi. Darıçayalanı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aygün Çakar, toprağa verildi.