Şehit Uzman Çavuş Halil Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ta PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerimiz, hain terör örgütü üyelerine nefes dahi aldırmıyor.

Mehmetçiklerimiz hainlere darbe üstüne darbe indirirken, Irak’ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24), şehit düştü.

Cenaze memleketine getirildi

Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine getirilen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız’ın cenazesi, önce temmuz ayında evlendiği Kübra Nur Yıldız’ın oturduğu eve, ardından da babası Duran Yıldız'ın evine götürüldü, helallik alındı.

3 yıllık uzman çavuş olan Yıldız’ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne götürüldü.

"Sarı komutanım, yaktın beni"

3' ü kız, 4 çocuk babası Duran Yıldız, şehit oğlunun tabutuna sarılarak "Sarı komutanım, yaktın beni." diyerek gözyaşı döktü.

Binlerce kişi törene katıldı

Törene; Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, babası Duran Yıldız, annesi Meryem Akyol, eşi Kübra Nur Yıldız, kardeşleri, yakanları ve binlerce kişi katıldı.

Cenaze toprağa verildi

DHA'nın haberine göre; Şehit Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.































