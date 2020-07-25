Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı

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Hatay'da terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu'ya, memleketi Konya'da veda edildi.

Hatay Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan evli 1 çocuk babası 8 yıllık uzman çavuş Ali Konukçu (30), 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün şehit oldu.

BABAEVİNE GETİRİLDİ

Şehit Konukcu'nun cenazesi bugün memleketi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Babası Hasan Konukçu ve annesi Gülbeyaz Konukçu'ya taziyeye gelenler, başsağlığı diledi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Köy meydanında yapılan dini ve askeri törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, protokol üyeleri,askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Konukçu'nun cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.