Şehit uzman çavuş Mahsun Şimşek’e veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit düştü.

25 yaşındaki şehit Şimşek’in cenazesi, Hakkari'den uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Babaevinde helallik alındı

Şimşek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'ne getirildi.

Şehit Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı VİDEO

Kardeşleri ayakta zor durdu

Şehidin kardeşleri cenaze töreninde gözyaşına boğulurken, küçük kardeşi fenalık geçirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit kardeşini, protokol üyeleri teskin etti.

Cenazede şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek de güçlükle ayakta durdu.

Gözyaşları içerisinde defnedildi

Kardeşlerin yaşadığı büyük acı, yürekleri dağladı.

Öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

İl protokolü de törendeydi

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile diğer protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.