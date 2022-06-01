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    Şehit Uzman Çavuş Özcan'a veda

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra kırsal mahallesinde şehit Özcan'a veda edildi. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu.
    • 01.06.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:42
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    Şehit Uzman Çavuş Özcan'a veda

    Siirt'in Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

    5 ve 3 yaşında kızı ve oğlu olan şehit Ercan Özcan'ın baba ocağında yas vardı.

    Şehidin eşi ayakta durmakta zorlandı

    Eşi Zehra Özcan ayakta durmakta zorlanırken, annesi Seval Özcan ve babası Abdullah Özcan'ı komşuları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

    Çok sayıda siyasi katıldı

    İHA'nın haberine göre Ortamandıra kırsal mahallesinde kılınan cenaze namazına; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, milletvekilleri Fikret Şahin, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve askeri erkan katıldı.

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