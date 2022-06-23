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    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki törenin ardından defnedildi.
    • 23.06.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:10
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    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26), teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 21 Haziran Salı günü şehit oldu.

    Şehidin naaşı, sabah saatlerinde Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirilerek helallik alındı.

    Şehide son görev

    Helallik alındıktan sonra, Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Şehidin cenazesine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, şehit yakınları ve TSK mensubu çok sayıda askeri personel katıldı.

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Şehidin kardeşi askeri üniforma giydi

    Şehidin kardeşi askeri üniforma giydi. Şehit için cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş kıldırdı.

    DHA'nın aktardığına göre Şehit Uzman Çavuşun naaşı, tören mangası tarafından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yürüyüş sırasında şehidin babasının koluna girdi.

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Uzman Çavuş Sercan Baş son yolculuğuna uğurlandı #4


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