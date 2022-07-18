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    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38), Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.
    • 18.07.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:32
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    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

    Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesine PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında ağır yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan Taşkın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Şehide son görev

    Şehidin cenazesi, Hakkari'den askeri uçakla dün Erzurum'a getirildi. Askeri havalimanındaki törenin ardından şehit Taşkın'ın cenazesi, kara yoluyla götürüldüğü baba ocağı Oltu ilçesindeki devlet hastanesinin morguna konuldu.

    Erzurumlu Şahine-Necati Taşkın çiftinin 6 çocuğundan olan, evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, Tuzla Mahallesi'ne getirildi.

    Eşinin tabutunu askerlerle birlikte omuzladı

    DHA'nın aktardığına göre Saniye Taşkın, mahalle camisinde eşinin tabutunu askerlerle omuzlayıp, "Ben taşırım" diyerek uzun süre yürüdü. Şehidin tabutunun etrafını saran yakınları, gözyaşı döktü.

    Şehit Selahattin Taşkın, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum da son yolculuğuna uğurlandı #8


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