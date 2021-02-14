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    Şehit vatandaşlarımız ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK tarafından şehit edilen 13 sivil hakkında provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.
    • AA
    • 14.02.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 17:32
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    Şehit vatandaşlarımız ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yaşanan hain saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan kullanıcılar üzerine harekete geçti.

    Başsavcılık tarafından söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    ASILSIZ PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

    Yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

    Görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

    Şehit vatandaşlarımız ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma #1

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