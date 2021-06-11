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    Şehit Veli Kabalay'ın zeybek oynadığı görüntüler

    Ağrı'da görevli olan Veli Kabalay’ın şehit olmadan günler öncesinde Tavas Zeybeği oynadığı o anlar sosyal medyada yürekleri dağladı.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 15:58
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    Şehit Veli Kabalay'ın zeybek oynadığı görüntüler

    Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Polis Özel Hareket memuru Veli Kabalay, mayıs ayında terör örgütü PKK tarafından yapılan taciz ateşinde şehit düşmüştü.

    Denizli’nin Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nden olan Kabalay'ın 5 ay önce baba olduğu öğrenilmişti.

    Kabalay'ın, şehit olmadan günler önce mevzide arkadaşları ile çektiği bir görüntüsü ortaya çıktı.

    TAVAS ZEYBEĞİ OYNADI

    Kabalay'ın Tavas Zeybeği oynadığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. O görüntüler binlerce kez beğenilerek paylaşıldı.

    Şehit Kabalay'ın zeybekteki figürleri, "Tavaslı olmanın hakkını vermiş" şeklinde yorum aldı.

    Şehit Veli Kabalay'ın zeybek oynadığı görüntüler VİDEO

    Şehit Veli Kabalay ın zeybek oynadığı görüntüler #1

    Şehit Veli Kabalay ın zeybek oynadığı görüntüler #2

    Şehit Veli Kabalay ın zeybek oynadığı görüntüler #3

    Şehit Veli Kabalay ın zeybek oynadığı görüntüler #4

    Şehit Veli Kabalay ın zeybek oynadığı görüntüler #5

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