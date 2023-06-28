Şehit yakını Fahrettin Koca'nın omuzunda ağladı Bayram sabahı Antakya Şehitliği'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı, mezar başında gözyaşı döken teyzeye teselli verdi. Teyzenin, Fahrettin Koca'nın omzunda ağladığı anlar duygulandırdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, buruk bir bayram gününe uyandı.

6 Şubat tarihinde, en büyük felaketlerden birini yaşadı.

11 ili vuran depremde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem bölgelerinde yaralar hep bir elden sarılmaya çalışılırken, Kurban Bayramı geldi çattı.

Müslüman aleminin önemli bayramı, deprem bölgelerinde buruk bir sevinçle karşılanıyor.

Büyük felakette yakınlarını kaybeden depremzedeler, sabahın ilk saatlerinde kabir ziyaretlerine koştu.

11 ilin şehitliğinde gözyaşları sel oldu.

Buna bir örnek de depremden en çok etkilenen şehir Hatay'dan geldi.

Fahrettin Koca'dan teselli

Bayram sabahı Hatay'daki Antakya Şehitliğine yakının mezarı başına giden yaşlı bir teyze duygularına hakim olamadı.

Bu esnada şehitlik ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlı teyzeyi sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Gözü yaşlı teyze, Fahrettin Koca'nın omuzuna yaslanarak ağlamaya devam etti.