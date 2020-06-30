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    Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.
    • AA
    • 30.06.2020 - 12:43
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    Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı #1

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

    Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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