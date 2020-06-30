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Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.