Türkiye'nin birçok ilinde İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesi nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine küfrederek Türkiye'nin gündemine oturdu.

Lütfü Türkkan, bu çirkin davranışının ardından grup başkanvekilliği görevinden alındı ancak bu karar vatandaşları tatmin etmedi.

O skandal anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Lütfü Türkkan'a, ülkenin dört bir yanından tepki gelmeye başladı.

ŞEHİT AİLELERİ MEYDANLARA İNDİ

Birçok ilde yüzlerce şehit ve gazi yakınları sokaklara döküldü.

Şehit yakınları İyi Partili Lütfü Türkkan'ı protesto etti

BİNGÖL

Bingöllü aileler, ellerinde Türk bayrakları ve "Şehidime dokunma", "Onlar bize emanet" yazılı dövizler ile meydanlarda miting gerçekleştirdi.

Genç Caddesi Saat Kulesi önünde düzenlenen mitingde konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bingöl halkının misafirperver ve cesur olduğunu söyledi.

KÜFRETMEDİM DEDİ SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Sözen, "İyi Parti ve Türkkan'dan beklentimiz, derhal Bingöl'e dönüp şehidin annesinin elini öpüp ondan özür dilemesiyken, yalandan tiyatro çeviriyorlar. Önce 'Ben küfretmedim.' dedi. Yalanı kameraya yansıyınca özür diledi. Özrü kimden diledi biliyor musunuz? Ne şehit ailemizden ne de cesur Bingöl halkından özür diledi, kendi Genel Başkanından özür diledi." ifadelerine yer verdi.

"PARTİDEN İHRAÇ EDİLMELİ"

BİŞHAK Başkanı Naim Tan da Türkkan'ın milletvekilliğinden ve siyasetteki tüm görevlerinden istifa etmesini beklediklerini aktardı. Tan, "Bu kişinin derhal partisi tarafından ihraç edilmesi, toplum olarak en büyük beklentimizdir." ifadesini kullandı.

BOLU

Bolu kent meydanında bir araya gelen yaklaşık 50 şehit ve gazi ailesi, siyah çelenkle İyi Parti Bolu il binasına kadar yürüyerek, burada basın açıklaması yaptı.

"LÜTFÜ TÜRKKAN'I LANETLİYORUZ"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhittin Özel, “Bilinmelidir ki burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Her bir karış toprağının bedeli şehitlerimizin kanları, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla ödenmiştir. Bizler toplumun asil üyeleri, şerefli bireyleriyiz. Sizler asil değil vekilsiniz. Bizlere sahip çıkması, bizlerin hizmetkarı olması gereken bir vekilin ağza alınmayacak şekilde küfrünü kabul etmiyor, şahsına iade ediyoruz. Kendisini lanetliyoruz. Bizlerce özür dilemek yerine yapacağı en onurlu davranış istifa etmesidir. Bizleri kirli emellerinize, iğrenç sözlerinize dahil etmeyin. Onurumuzla, gururumuzla oynamayın.” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup siyah çelengi bina önüne bıraktı.

BİTLİS

Bitlis'ten de aynı görüntüler geldi.

Tatvan ilçesinde bir araya gelen şehit yakınları için basın açıklaması okuyan Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, "Bugün burada 05.11.2021 günü, yani iki gün önce İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyaretinde Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir şehit abisine söylediği o pis, ağza alınmayacak küfrü ve kötü davranışı kınamak için toplandık.

"KAHRAMANLARIMIZIN AİLELERİ BU ÜLKEYE EMANETTİR"

Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Lütfü Türkkan’ın, daha 17 yaşındayken terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

İZMİR

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi de Türkkan’ı kınamak için Konak Meydanı’nda bir açıklama yaptı.

Şube Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, Lütfü Türkkan’ın ağza alınmayacak küfrünün kendilerini derinden yaraladığını belirterek şunları söyledi:

“Vatan ve millet uğrunda can veren şehit ve gazilerimiz, en derin manada saygıyı hak etmelerine rağmen, milletin meclisi olan TBMM üyesi sözde bir milletvekili tarafından bu şekilde hakarete uğramasının izahı asla mümkün değildir. Şehit ve gazilerimiz üzerinden siyaset yapmak en hafif tabiriyle alçaklıktır. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak nasıl bir hesap içinde olursanız olun, şehit ve gazilerimizi siyasi emellerinize malzeme yapmanıza asla müsaade etmeyeceğiz.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMELİ"

Sözde milliyetçi olduğunu söyleyen, vatansever insanların adresi olduğunu iddia eden bir partinin milletvekilinin böyle bir olayla gündeme gelmesi bizleri ayrıca yaralamıştır. Bu çirkin saldırıyı yapan kişiyi ve mensubu olduğu İYİ Parti yönetimini şehit ve gazilerimizin manevi şahsında şiddetle kınıyor ve bu şahsı tüm Türkiye'den özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz. Şehit, gazilerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 81 ilimizde bulunan şubeleriyle ve bütün milletimizle karşınızda olacaktır.”

İSTANBUL

15 Temmuz Derneği üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler ise İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde miting düzenledi.

Parti binası önünde protesto gösterisinde bulunan kalabalık adına 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, ortak basın açıklamasını okudu.

Türkkan’ın acılı bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık verdiğini aktaran Çil, “Suçluyoruz. ‘Testinin içinde ne varsa, o sızar’ demişler. İçi böyle kötülükle dolu birisinin değil vekilliğinden, insanlığından şüphe duyuyoruz. Üstelik Türkkan, dün gece önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır.

HEM YALANCI HEM DE KÜFÜRBAZ

Hem yalancı hem de küfürbaz bu şahıs, konuşmasında genel başkanından bile özür dilerken şehidimizin ailesine bir özrü bile çok görmüştür. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz: Türkkan’ın bu saatten sonra edeceği özrü de, milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz. Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İyi Parti’yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz." dedi.

IĞDIR

Iğdır'da da şehit aileleri ve gazi dernekleri, meydanlarda bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda grup adına açıklamayı okuyan Erkan Çiğdem, "Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek, bir ulusun kaderini değiştiren vatanımızın istikbalini sarsılmaz imanlarına, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri olmayan destanlar yazmıştır." dedi.

AĞRI

Ağrı'da da Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan şehit yakınları, gaziler ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde 150 metre uzunluktaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenledi.

Şehit yakınları ve gaziler, "Lütfü Türkkan istifa", "Şehidime uzanan eller kırılsın", "Şehitler canımız, feda olsun kanımız" sloganları attı.

ARDAHAN

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de Kongre Caddesi'ndeki dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, gaziler ve şehit aileleri olarak Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden Türkkan'ı kınadıklarını belirtti.

"ALÇAK VE TERBİYESİZ MİLLETVEKİLİ İSTEMİYORUZ"

Türkkan'ın özrünü kabul etmediklerini söyleyen Göydemir, "Bu milletin vergisi ile maaşını alan milletvekilinin derhal istifasını istiyor, aksi takdirde hakkımızı helal etmiyoruz. Biz bu küfrü tüm şehit ailelerine ve gazilerimize yapılmış sayıyoruz. Bize yapılan saygısızlığı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'te, teröre destek veren, şehitlerimizin emanetine küfreden, alçak ve terbiyesiz hiçbir partili milletvekili istemiyoruz." diye konuştu.

HAKKARİ

Hakkarili vatandaşlar da Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi. Grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Türkkan aleyhine slogan atarak yürüdü.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazileri minnetle andıklarını ve ailelerine saygılar sunduklarını belirten İbrahim Adıyaman, şöyle konuştu:

''Biz şehit aileleri; bu vatan uğruna kanlarını, canlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehit ve gazilerimizin emanetleriyiz. Bizlerle aynı hissiyatı paylaşan tüm vatanseverlere buradan selam gönderiyoruz. Özellikle bu vatanın geleceğine talip olan siyasetçilerin bunu böyle bilerek konuşmaları temennimiz. Kimsenin aziz şehitlerimizi üzmeye hakkı yoktur.

Siyasetçilerin toplumu birleştirici ve temiz bir dille konuşmaları gerekir. Daha şehit ailelerine bile nasıl konuşulacağını bilmeyen kişi, topluma karşı birleştirici bir dili nasıl kullanabilir? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu kapsamda Lütfü Türkkan'a sesleniyoruz; 'Eleştirilebilirsiniz, insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi görünüp küfretmenizi haklı kılmaz ve bu durum sizin ne denli samimiyetsiz ve saygısız olduğunuzu gösterir.'

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORUZ"

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine ettiği küfrü, şehit ve gazi ailelerine yapılmış kabul ediyoruz, yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Şehit ve gazi ailelerine küfür etme hadsizliğine ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

ŞIRNAK

Şırnak Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen vatandaşlar da "Şehit aileleri yalnız değildir" pankartı açarak, Siirt Caddesi'ne kadar yürüdü.



