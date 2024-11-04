Şehit yakınları ve gaziler, 3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin mutluluklarını paylaştı

İHA

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 3 belediyeye kayyum atandı.

Karara göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevlerinden alındı.

3 ildeki görevden almalar sonrası, bir açıklama da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlar Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir'den geldi.

İki isim, düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

"BİZ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ ÇOK MEMNUN ETMİŞTİR"

Gündüz ve Kandemir, bu görevlendirmeleri desteklediklerini belirterek, bu kararın sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı ceza silahlı örgüt propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Ahmet Türk geçmiş dönemde Mardin Belediye Başkanı iken şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkarmıştır. Yerine kayyum olarak atanan vatan, millet ve bayrak sevdalısı Valimiz Tuncay Akkoyun'un getirilmesi biz şehit ve gazi ailelerini çok memnun etmiştir.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN 18 YAŞINDADIR"

Ahmet Türk terör sevici, teröristlerle kol kola gezen, terör propagandası yapıp devlet aleyhine faaliyetleri olan biridir. Halfeti Belediye Başkanı terörist başı bebek katili Murat Karayılan'ın yeğeni Mehmet Karayılan'da silahlı terör örgütüne üye olması suçundan aldığı ceza hakkında yürütülen terör soruşturmasından görevden alındı yerine Halfeti Kaymakamını belediyeye kayyum olarak atandı. Devletimiz her zaman 18 yaşındadır arşiv tutar gün gelir hesap sorar.



