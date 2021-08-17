Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit düşen olan Yılmaz Tuncer ve İsmail Can Softa, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 22 yaşındaki Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kocasinan ilçesindeki ağabeyinin evine getirildi.

TABUTUNA SARILIP, FERYAT ETTİLER

Burada helallik alınmasının ardından Tuncer için Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde şehidin tabutuna sarılan yakınlarının feryatları, yürek dağladı.

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KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Tuncer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

İL PROTOKOLÜ CENAZE TÖRENİNDEYDİ

Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Hacı Turan ile CHP milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı.

3 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

ŞEHİT İSMAİL CAN SOFTA'YA VEDA

24 yaşındaki şehit İsmail Can Softa için de Beşiktaş'taki Levent Afet Yolal Camii’nde tören düzenlendi.

Öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirne Kapı Şehitliği’ne götürüldü.

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ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN SOFTA’NIN CENAZE TÖRENİ…