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    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı

    Operasyonda şehit düşen 25 yaşındaki Yalman, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 16:15
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    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı

    Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

    25 yaşındaki Yalman için memleketi Osmaniye’de cenaze töreni düzenlendi.

    ŞEHİDE VEDA

    İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü.

    Helallik alınmasının ardından Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yalman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi.

    ACILI ANNE VE BABANIN GÖZYAŞLARI

    Yalman’ın tabutu askerler tarafından omuzlarda taşınırken, anne Meryem Yalman, baba Eyüp Yalman ve yakınları gözyaşı döktü.

    Pençe-Yıldırım şehidi Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı #5

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