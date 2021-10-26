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- Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Yunus Emre Yalman, son yolculuğuna uğurlandı
Operasyonda şehit düşen 25 yaşındaki Yalman, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
- İHA
- 26.10.2021 - 16:02
- Güncelleme : 26.10.2021 - 16:15
Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyinde icra edilen operasyon sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.
25 yaşındaki Yalman için memleketi Osmaniye’de cenaze töreni düzenlendi.
ŞEHİDE VEDA
İkindi saatlerinde Düziçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan baba ocağına götürüldü.
Helallik alınmasının ardından Şehit İstihkâm Uzman Çavuş Yalman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildi.
ACILI ANNE VE BABANIN GÖZYAŞLARI
Yalman’ın tabutu askerler tarafından omuzlarda taşınırken, anne Meryem Yalman, baba Eyüp Yalman ve yakınları gözyaşı döktü.
Pençe-Yıldırım şehidi Yunus Emre Yalman son yolculuğuna uğurlandı ViDEO