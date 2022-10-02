Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye, Elazığlı şehidine ağlıyor…

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, şehit düştü.

Ataş’ın acı haberi Bingöl’de yaşayan ailesine ulaştırılırken, sosyal medyaya düşen bir görüntü yürekleri dağladı.

“Eğer ölürsem biriniz…”

Bir süre önce çekilen ve arkadaşlarına hep bir kız çocuğu babası hayalini kurduğunu söyleyen şehit Ataş’ın “Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın. Bir de annemin babamın elini gidip bayramlarda öpün.” diyerek vasiyette bulunduğu görüldü. .

Memleketinde toprağa verildi

Bugün koca yürekli şehide memleketi Elazığ’da veda edildi.

Şehit Ataş için Kovancılar ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Yusuf Ataş’a memleketinde veda ViDEO

Meslektaşları taşıdı

Kılınan namazın ve yapılan duanın ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.

İHA'nın haberine göre törenin ardından şehidin naaşı, aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.