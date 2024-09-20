Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ndan nefes kesen görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan görüntüleri paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor.

Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla yapıldı.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçladı.

16-19 Eylül arasında yapılan ve dün sona eren tatbikattan ise geriye nefes kesen görüntüler kaldı.

GÖRÜNTÜLERE BEĞENİ YAĞDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın tatbikata ilişkin paylaştığı görseller büyük beğeni topladı.

Paylaşılan görüntüler bir kez daha dosta güven düşmana korku verdi.

MSB'nin yaptığı paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

İşte o görüntüler...

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)