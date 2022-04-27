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Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda

Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı, sözleşmeli erler Yunus Kalkan ve Doğukan Korkmaz için cenaze töreni düzenlendi.