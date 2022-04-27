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    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı, sözleşmeli erler Yunus Kalkan ve Doğukan Korkmaz için cenaze töreni düzenlendi.
    • AA
    • 27.04.2022 - 14:22
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    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, dün hain terör örgütü mensuplarının roketatar saldırısı sonucu sözleşmeli erler Yunus Kalkan, veteriner Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz şehit düşmüştü.

    Şehitler için bugün memleketleri Kahramanmaraş, Hatay ve Zonguldak’ta son yolculuklarına uğurlandı.

    Kahramanmaraş şehidine hüzünlü veda

    24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı’nın naaşı, Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

    Buradan helallik alınmak üzere Küçüktatlar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülün şehidin naaşını gören ailesi hüzne boğuldu.

    Tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler

    Baba Emin, anne Zahide Canlı ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda VİDEO

    Feryat ettiler

    Şehit Canlı'nın naaşı, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

    Burada da büyük acı vardı…

    Ayakta durmakta zorlanan şehidin ailesi, feryat etti.

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #1(Şehit Fırat Canlı)

    Memleketinde defnedildi

    Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Emin Canlı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

    Kılınan cenaze namazının ardından şehit Fırat Canlı'nın naaşı, Küçüktatlar Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #2

    Görev köpeğini görmek istedi

    Bu arada, şehidin annesi Zahide Canlı, yetkililere seslenerek, yaşıyorsa oğlunun görev köpeğini görmek istediğini söyledi.

    Şehidin anneannesi Sultan Bayer de torununun kanının yerde kalmamasını istedi.

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #3

    Şehit Kalkan’a Hatay’da veda

    Diğer şehidin cenaze töreni Hatay’da gerçekleştirildi.

    21 yaşındaki şehit Yunus Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için askerlerin omzunda Yayladağı Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

    Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, şehidin babası Mehmet Kalkan ile yakınlarına başsağlığı diledi.

    İl Müftü Vekili Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kalkan'ın naaşı Yayladağı Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #4(Şehit Yunus Kalkan)

    Zonguldak şehidine veda

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz da son yolculuğuna memleketi Zonguldak’ta uğurlandı.

    Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu aktı.

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #5(Şehit Doğukan Korkmaz)

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #6

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #7

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #8

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #9

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #10

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #11

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #12

    Şehitler Doğukan Korkmaz, Fırat Canlı ve Yunus Kalkan’a veda #13


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