Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 57 terörist etkisiz hale getirildi Son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

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Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor..

Güvenlik güçleri, terör hedeflerini tek tek vuruyor.

Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden dün acı haber geldi.

9 kahraman askerin baba ocağına şehit ateşi düştü.

Bölgede operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Buna göre; son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: