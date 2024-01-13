Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 57 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor..
Güvenlik güçleri, terör hedeflerini tek tek vuruyor.
Terörle mücadelenin yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden dün acı haber geldi.
9 kahraman askerin baba ocağına şehit ateşi düştü.
Bölgede operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Öldürülen terörist sayısı 57'ye yükseldi
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Buna göre; son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor.
Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!
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