Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor! 7 terörist daha öldürüldü... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Özel Haber

Türkiye’nin terörle mücadelesi son hain etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek.

Bu anlayışla devam eden operasyonlardan acı haberler de geliyor.

Irak’ın kuzeyindeki Metine bölgesindeki üs noktalarına PKK’lı hainler tarafından saldırı düzenlendi.

Bu saldırı kapsamında 9 kahraman askerimiz şehadete erişirken 4’ü de yaralandı.

Şehit kanı yerde kalmıyor

Yurdun dört bir yanına şehit ateşi düşerken, Türk Silahlı Kuvvetleri bunu teröristlerin yanına bırakmadı.

Şehadet haberlerinden kısa bir süre sonra gönül ferahlatan bir haber geldi. Bu kapsamda 24 saatte 57 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Kahramanlar şehitlerinin kanını yerde koymamakta kararlı.

Bir başarılı haber daha

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiklerimizin acısını bir nebze dindirecek bir haber daha paylaştı.

Bu habere göre teröristlere bir darbe daha indirildi.

Saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lı öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist sarı torbaya girdi.

Bakanlık, haberin devamında şu ifadeleri kullandı;