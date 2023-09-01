Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor! Van'da düzenlenen operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi Güvenlik güçlerinin Van'da düzenlediği Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle amansız mücadelesi sürüyor...

Eli kanlı örgütün korkulu rüyası kahraman komandolar, her nerede ne şartta olursa olsun, hainlerin tepesine biniyor.

Teröristleri hendeklere gömmeye devam eden Mehmetçik, şehitlerimizin kanını da yerde bırakmıyor.

Van'da terör operasyonu

Son olarak bir operasyon da Van'da düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya güzel haberi, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor" ifadeleriyle duyurdu.

"Harun Parlak operasyonu düzenlendi"

Operasyonun ayrıntılarında ise şu bilgilere yer verildi:

"Van'ın Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi."

2 terörist sarı torbada

Bu operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.