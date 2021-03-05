Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerlerin acı haberi babaevine bildirildi.

Türkiye, Bitlis'ten gelen acı haberle yasa boğuldu. Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopter, Bitlis-Tatvan'da arızalanması sonucu düştü.

Meydana gelen kazada, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

11 EVE ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit ailelerine de evlatlarının şehadet haberi bir bir ulaştı. Acı haberi alan aileler yasa boğuldu.

Şehitlerin acı haberi ailelerine ulaştı İZLE



ŞEHİT DEMİR'İN AİLESİNE ACI HABER KAYMAKAM TARAFINDAN VERİLDİ

Kahramanmaraş Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir'in şehadet haberini Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e verildi.

Haberin ardından ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını, yetkililer ile yakınları teselli etti.

Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

NAZMİ YILMAZ'IN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehit olan askerlerden Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası mahallesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından Kuşkayası mahallesinde yaşayan aileye acı haber verilmesiyle şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Yılmaz ailesinin dört çocuğundan en büyüğü olan Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

3 ÇOCUK BABASI ÖMER UMULU'NUN EVİNE ACILI HABER ULAŞTI

Şehit askeri personellerden birinin Kırıkkaleli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40) olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, Şehit Ömer Umulu’nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştırdı.

Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu'nun 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

ŞEHİDİN ANNESİNE ACI HABER GİTTİ

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi memleketi Amasya'ya düştü.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı, evli ve 2 çocuk babası şehidin annesi Gülüzar Gül’e acı haberi verdi.

Babası yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Gül’ün babaocağına dev Türk bayrağı asıldı.

ANKARA'DA İKİ EVE ŞEHİT HABERİ GİTTİ

Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer’in acı haberi, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evine ulaştı.

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Aydınyer’in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.





BİRİ 40 GÜNLÜK 2 EVLADI VARDI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan bir diğer asker de Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Uysal’ın acı haberi Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine ulaştı.

Çocuklarının şehit olduğunu eve gelen askeri yetkililerden öğrenen Yaşar ve Beyhan Uysal çifti gözyaşlarına boğuldu.

Uysal’ın, evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal)

(Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer)

(Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül)

(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu)

(Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz)

(Uzman Çavuş Tolga Demirci)

(Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir)