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    Şehitlerin cenazeleri Elazığ'a uğurlandı

    Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ'a uğurlandı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 03:49
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    Şehitlerin cenazeleri Elazığ'a uğurlandı

    Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmişti.

    Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti.

    ELAZIĞ'A UĞURLANDI

    Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd.Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth.Alb.Şentürk Aydınyer, Bkm.Yzb.Salih Sarıoğlu,

    Bkm.Asb.Kd.Bçvş.Mehmet Demir, Mu.Asb.Kd.Üçvş.Ömer Umulu, Kr.Plt.Yzb.Tayfun Kureş, Kr.Plt.Yzb.Gökhan Uysal,

    Tekns.Kd.Çvş.Şükrü Karadirek ve P.Uzm.Çvş.Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı.

    Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ'a uğurlandı.

    Şehitlerin cenazeleri Elazığ a uğurlandı #1

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