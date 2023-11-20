Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Erzincan'da 1'i yeşil 1'i gri kategorideki iki terörist öldürüldü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda gri ve yeşil kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Yurt genelinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, her geçen gün başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

Böylelikle sözde üst düzey isimlerden örgüt mensuplarına kadar her biri tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Son olarak başarılı bir operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Erzincan’ın Kemah Kırsalında Düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi.

"Hainlerin tek tek nefeslerin keseceğiz"

Aziz milletimiz emin olsun: Hainlerin tek tek nefeslerin keseceğiz. Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

"6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi"

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve GRİ kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

"Mücadelemiz amansızca devam edecek"