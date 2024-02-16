Şehitlerin kanı yerde kalmadı: MİT, terörist Fatma Sakana'yı Suriye'de öldürdü 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden terörist Fatma Sakana, Suriye'de düzenlenen MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

AA

Güvenlik güçlerinin sınır ötesinde nokta operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Suriye'nin kuzeyinde bir büyükbaş terörist daha hak ettiğini buldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi.

İlk yıllarında Şırnak'ta faaliyet gösterdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

2012'deki Beytüşşebap saldırısında 10 şehidin faillerinden

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

Duran Kalkan'ın hareminden

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)