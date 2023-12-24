Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Teröristler etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türkiye, Kuzey Irak'tan gelen acı haberlerle yasa boğuldu...

Irak'ın kuzeyindeki üslere PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 12 Mehmetçik şehit düştü.

Şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Evlerin her biri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Terör örgütüne darbe

Şehit haberlerinin ardından Kuzey Irak'ta hain terör örgütünün inleri tek tek vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik olarak hava harekatları düzenledi.

29 hedef imha edildi

Hava harekatları sonucu, bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi.

25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, operasyonlar sonucu toplamda 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Güler ayrıca yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 156'ya ulaştığını kaydetti.

"Şehitlerimiz için" notu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hava harekatını "Şehitlerimiz için" notuyla duyurdu.

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün hava harekatları düzenlendiği ifade edildi.

Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam"

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.