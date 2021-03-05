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    Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 07:51
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    Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi

    Bingöl'den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü.

    Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı.

    ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

    Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirildi.

    Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitlerin gün içerisinde tören düzenlenerek memleketlerine gönderileceğini bildirildi.

    Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi İZLE


    Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi #1

    Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi #2

    Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi #3

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