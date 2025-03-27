Saraçhane'ye giden protestocuların verdiği zararlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan grup, kutsallarımıza zarar verdi.

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ'Nİ HEDEF ALDILAR

CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de toplananlar, Ramazan'da Şehzadebaşı Camii'ni hedef aldı, mezar taşlarını kırdı, ortalığı çöplüğe çevirdi.

Caminin dış avlusunda alkol alıp kutularını çevreye attı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada bir kişinin Şehzade Camii duvarına tuvaletini yaptığını gösteren görüntüler infial yarattı.

Yine cami bahçesinde alkol alanların görüntüleri de büyük tepki çekti.

TEPKİ GELDİ

Kutsalları hedef alan saldırılara ise tüm kesimlerden tepki geldi.

İMAM UYARDI

Şehzadebaşı Camii İmamı, dün gece Kadir Gecesi'nde verdiği vaazda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"DEMİR YUMRUĞU YERSİNİZ, AKILLANIN"

Sokağa çıkanlar için "Boşuna umutlanmayın" ifadelerini kullanan imam, "Demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın." diye konuştu.

"BOŞUNA UMUTLANMAYIN, SURİYE'DE BİLE BİTTİ O İŞ"

Şehzadebaşı Camii imamı, konuşmasında şunları söyledi:

Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın, aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah.