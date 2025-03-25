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Haber Merkezi

Saraçhane'de provaktörler, polise saldırıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Özgür Özel'in sokak çağrısı yapması, Saraçhane'de olayların da artmasına neden oldu.

Saraçhane'ye gelen bazı provaktörler, vatandaşları da polise taş atması noktasında teşvik etmeye çalışıyor.

Şehzadebaşı Camii'nde ise eylemciler, içki içerek tepki çeken görüntülere imza attı.

POLİSE TAŞ ATMAYAN AK PARTİLİ OLSUN

Yine Şehzadebaşı Camii'nde bir provakatör, bölgede bulunan vatandaştan polise taş atmasını istedi.

Bunu reddeden kişiye ise "Polise taş atmıyorsan AK Partilisindir" dedi.

Ancak kamera kayda girince söylediğini de inkar etti.

İFŞALAMAYA ÇALIŞTI

Ayrıca bağırarak bölgede bulunan vatandaşa AK Partili diyen şahsın, provokatörlerin dikkatini çekmeye çalıştığı ve saldırı için yönlendirdiği görüldü.