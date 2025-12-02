Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakımda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan üzen haber...

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Durbay, yoğun bakıma alındı.

Şehzadeler Belediyesi'nden konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapıldı.

"DOKTORLARN UYGUN GÖRMESİ SONUCU YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır.

"GENEL DURUMU İYİ"

Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir.

"HİÇBİR SPEKÜLASYONA İTİBAR ETMEYİN"

Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. "