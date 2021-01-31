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    Şekere yüzde 10 zam geldi

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3,57 TL olan fiyatını, 3,93 TL'ye çıkardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.01.2021 - 16:06
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    Şekere yüzde 10 zam geldi

    Son dönemde gıda fiyatlarındaki zam yağmurundan şeker de nasibini aldı.

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan duyuruda, bir kilogram kristal şekerin fiyatı, KDV hariç 3,57 TL'den 3,93 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

    SON ZAM 2019'DA YAPILDI

    2019 yılında yapılan zamla Türkşeker'in 50 kilogramlık Polipropilen Torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 TL'ye, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL'ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL'ye, KDV dahil 6,44 TL'ye yükseltilmişti.

    Şekere yüzde 10 zam geldi #1

    ZAM ÖZEL SÖKTÖRÜ DE ETKİLEYECEK

    Yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL'ye çıkarıldı.

    Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi.

    Şu an 15 fabrikada pancar şekeri üretimi gerçekleştirilen Türkşeker'in şeker zammının ardından özel sektör fabrikalarının da şeker satış fiyatlarını artırmaları bekleniyor.

    Şekere yüzde 10 zam geldi #2

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