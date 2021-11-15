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    Şekere yüzde 25 zam yapıldı

    Şekere yüzde 25 zam yapıldı

    Türkşeker, kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 23:07
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 23:54
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    Şeker fiyatlarına ilişkin tartışmalar yaşanırken Türkşeker, şeker fiyatlarına yaptığı zammı açıkladı.

    Son zamanlarda gerçekleşen peş peşe gelişmelerin ardından Türkşeker, yüzde 25'lik bir zam uyguladığını bildirdi.

    Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.

    Böylece, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

    Şekere yüzde 25 zam yapıldı #1

    Şekere yüzde 25 zam yapıldı #2

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