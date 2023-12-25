Şekib Avdagiç: Asgari ücret bölgesel olarak belirlenebilir Asgari ücretin her ilde aynı olmaması gerektiğini düşündüklerini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ücretin 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini söyledi.

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AA

Gözler Asgari Ücret Tespit Kpomisyonu'nda...

Sayılı gün sonra 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlenecek.

Komisyonun 3. toplantısını yapması beklenirken iş dünyasında ve kamuoyunda konuya ilişkin değerlendirmeler de devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret bölgesel olarak belirlenebilir"

İTO Başkanı Avdagiç, nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücretin de 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini söyledi.

İstanbul ile teşvik sistemine göre 6. bölgede bulunan Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Ağrı, Muş, Kars, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Hakkari, Ardahan ve Bingöl'deki asgari ücetin aynı olamayacağını belirten Avdagiç, şöyle konuştu:

Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz.



Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)