Sekter ne demek? Sekter kelime anlamı

Ahmet Hakan ve Bülent Arınç çekişmesiyle gündeme gelen "Sekter" kelimesi nedir, ne anlama geliyor merak konusu oldu. Peki sekter ne demek? İşte anlamı...

Eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ile Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan arasında sular durulmuyor...

Ahmet Hakan, geçen günlerde Arınç ile ilgili bir köşe yazısı kaleme almıştı. Bu yazıya Arınç’ın tepkisi sert olmuştu.

Arınç, Ahmet Hakan'a ithafen yayınladığı metnin bir kısmında “Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter’e dahi acıyorum” dedi.

Ahmet Hakan karşılık olarak yazdığı köşe yazısını kedisi Sekter'in ağzından "Kurtar beni Bülent Abi" başlıklı köşe yazısında Arınç’a yanıt verdi.

Vatandaşlar, kedi Sekter'in isminin anlamını öğrenmek istiyor. Peki Sekter ne demektir? Sekter kelimesinin anlamı nedir? İşte anlamı...

SEKTER NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer alana göre Sekter kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır.

1.Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse).

2.Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum).