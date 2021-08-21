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    Sel bölgesindeki Türk askerinden 'bayrak' sevgisi

    Kastamonu'da selin izlerini silebilmek için gece gündüz çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde bulduğu Türk bayrağını temizleyerek duvara astı.
    • İHA
    • 21.08.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 12:50
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    Sel bölgesindeki Türk askerinden 'bayrak' sevgisi

    Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi, Kastamonu Bozkurt'ta çok sayıda can alırken, ilçe genelindeki birçok ev ve iş yerinde de zarara sebep oldu.

    Sel mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için bölgede harekete geçen ekipler, Türk askerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

    ÇAMURLARIN ARASINDAKİ BAYRAĞA SAHİP ÇIKTILAR

    Cansiparane Mehmetçik selden zarar gören bir banka şubesinde yaptıkları temizlik çalışmalarında çamurun içerisine düşmüş Türk bayrağı buldu. Bayrağı hemen yerden kaldıran Mehmetçik, temizleyip duvara astı.

    Mehmetçik'in duyarlı hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.

    Mehmetçik sel bölgesinde bayrak sevgisini bir kez daha gösterdi

    Sel bölgesindeki Türk askerinden bayrak sevgisi #1

    Sel bölgesindeki Türk askerinden bayrak sevgisi #2

    Sel bölgesindeki Türk askerinden bayrak sevgisi #3

    Sel bölgesindeki Türk askerinden bayrak sevgisi #4

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