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    Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi

    Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi

    Batı Karadeniz'de yaşanana sel felaketinde hayatını kaybetenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 08:59
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    Sağanak yağış nedeniyle 2 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin acı bilançosu artıyor.

    Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların aranmasına da devam ediliyor.

    27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, yaşanan sel nedeniyle toplamda 17 olarak açıklanan can kaybının ardından, son olarak Kastamonu’da 25, Sinop’ta da 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

    BARTIN'DA KAYIP BİR KİŞİ ARANIYOR

    Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları da devam ediyor.

    Sel felaketinde can kaybı 27 ye yükseldi #1

    Sel felaketinde can kaybı 27 ye yükseldi #2

    Kastamonu'da dehşet anları VİDEO

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