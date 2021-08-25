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- Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı
Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı
- AA
- 25.08.2021 - 01:11
- Güncelleme : 25.08.2021 - 01:37
Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış, birçok zararı çevresel zararı beraberinde getirdi.
Yağışlar dev ağaç kütlelerini denize doğru sürükledi.
TOMRUKLAR SAHİLE YAYILDI
Sel felaketinin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası Samsun`un Atakum ilçesindeki sahile ulaştı.
Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos`ta sel sularıyla Ayancık Deresi`nden denize taşındı.
İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı.
Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.
ATAKUM'DAKİ VATANDAŞLAR TEMİZLENMESİNİ BEKLİYOR
Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı.
Atakum bölgesindeki vatandaşlar, sahil kıyısına vuran tomrukların toplanması bekleniyor.