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    Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı

    Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı

    Ayancık ve Türkeli ilçesinde gerçekleşen şiddetli yağış, tomrukları yerinden sökerek denize sürükledi. Tomrukları sahilden temizlemek için ekipler harekete geçti. Temizleme çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 25.08.2021 - 01:11
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 01:37
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    Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış, birçok zararı çevresel zararı beraberinde getirdi.

    Yağışlar dev ağaç kütlelerini denize doğru sürükledi.

    Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı #1

    TOMRUKLAR SAHİLE YAYILDI

    Sel felaketinin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası Samsun`un Atakum ilçesindeki sahile ulaştı.

    Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos`ta sel sularıyla Ayancık Deresi`nden denize taşındı.

    İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı.

    Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.

    Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı #2

    ATAKUM'DAKİ VATANDAŞLAR TEMİZLENMESİNİ BEKLİYOR

    Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı.

    Atakum bölgesindeki vatandaşlar, sahil kıyısına vuran tomrukların toplanması bekleniyor.

    Sel felaketinde sahile vuran tomruklar temizlenmeye başladı #3

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