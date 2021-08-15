İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde birçok bina yıkılarak sulara teslim oldu.

Bölgede özellikle dere yataklarına yapılan konutların yerle bir olurken, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay sonrası harekete geçti.

İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR MÜTEAHHİT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."