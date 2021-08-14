Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin uzaydan görüntüsünü paylaştı.

"Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusunun çektiği karelerde, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

GÖKTÜRK-1, SEL BÖLGELERİNİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı."