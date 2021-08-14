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    Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi

    Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi

    Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini aktardı.
    • AA
    • 14.08.2021 - 21:42
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    Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin uzaydan görüntüsünü paylaştı.

    "Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusunun çektiği karelerde, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

    GÖKTÜRK-1, SEL BÖLGELERİNİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

    Çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Keşif Uydumuz, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı."

    Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi #1

    Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi #2

    Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi #3

    Sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzaydan görüntülendi #4

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