Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta sağanak yağış

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor. Bölgede kurulan seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.

VATANDAŞLAR VE EKİPLER DURAKLARA, ÇADIRLARA SIĞINDI

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SEYYAR ASKERİ KÖPRÜ SEL İHTİMALİNE KARŞI KALDIRILDI

Öte yandan böleye kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

15 AĞUSTOS'TA YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE KURULMUŞTU

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.