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    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta sağanak yağış

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor. Bölgede kurulan seyyar askeri köprü, sel ihtimaline karşı kaldırıldı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 22:47
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    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta sağanak yağış

    11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.

    VATANDAŞLAR VE EKİPLER DURAKLARA, ÇADIRLARA SIĞINDI

    Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

    Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #1

    SEYYAR ASKERİ KÖPRÜ SEL İHTİMALİNE KARŞI KALDIRILDI

    Öte yandan böleye kurulan seyyar askeri köprü, şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #2

    15 AĞUSTOS'TA YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE KURULMUŞTU

    İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel nedeniyle Ezine Çayı üzerinde bulunan köprü yıkılmış, bölgede çalışan ekiplerin ihtiyacı üzerine 15 Ağustos'ta seyyar askeri köprü kurulmuştu.

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #3

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #4

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #5

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #6

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #7

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #8

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #9

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #10

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #11

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #12

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #13

    Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ta sağanak yağış #14

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