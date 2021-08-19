Jandarma ekipleri, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından buldukları 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i, sahibi Bingül Teyze'ye teslim etti.

Selin vurduğu Kastamonu'da mağdur vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılırken, jandarma personeli de bölgede görev alıyor.

Bölgede yaşayan Bingül Teyze, sel sonucu evinden olurken eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i de kaybetti.

Çevrede arama yapan jandarma ise Kur'an-ı Kerim'i bularak Bingül Teyze'nin yüzünü güldürdü.

"AĞLAMA TEYZEM BULDUK"

Bingül Teyze, Mehmetçik'in elleriyle temizlediği kıymetli hediyeyi gözyaşları içinde teslim aldı. Askerler yaşlı kadını, "Ağlama teyzem ağlama, bulduk" diyerek teselli etti.

Jandarma Genel Komutanlığı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyze'mize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.

Sel mağduru Bingül Teyze, eşinin hediyesi Kur'an-ı Kerim'e kavuştu VİDEO

