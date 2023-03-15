Sel ve deprem felaketi ile mücadele eden Adıyaman havadan görüntülendi Tut ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle kent yeniden savaş alanına döndü. Bölgedeki dere içi ve kenarındaki arama çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin güneyi doğal afetlerle mücadele ediyor... 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bugün de sel felaketi derin bir yara açtı. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, yaralar sarılmaya başlandı. Zorlu sürecin içinden geçilirken, gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'ı etkisi altına aldı. Bölgede su taşkınları nedeniyle caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Kentte 2 kişi hayatını kaybetti Aynı zamanda vatandaşlar da sel sularına kapıldı. Adıyaman'da felaket nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu açıklandı. Selma Sarıkaya'nın cesedinin bulunmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı. Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bölgede son durum Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kent yeniden savaş alanına döndü. Son olarak bölgedeki son durum havadan görüntülendi. Yaklaşık 25 kilometrelik alanda, aralarında dalgıçların da bulunduğu 300'e yakın görevlinin, dere içi ve kenarındaki arama çalışmaları sürüyor.